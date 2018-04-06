Назарбаев поручил Исекешеву навести порядок с лифтами

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Назарбаев поручил Исекешеву навести порядок с лифтами05.04.2018
Государство  19:58

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе совещания по вопросам развития Астаны указал на необходимость навести порядок в лифтовом хозяйстве, передает корреспондент агентства.

Как подчеркнул глава государства, лифты находятся в плохом состоянии по всему Казахстану. Только в Астане за последнее время было четыре срыва.

"Люди ездят в лифтах каждый день, днем и ночью. Там должен быть порядок. Наведи порядок, чтобы следили, вовремя их проверяли. Чтобы было записано, что такого-то числа все проверено и можно ехать, не бояться", - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к акиму Астаны Асету Исекешеву.

Как проинформировал аким столицы, в городе из 50 работающих в данной сфере компаний только 10 отвечают всем требованиям. В этой связи сейчас разрабатываются законодательные нормативы, которые обяжут компании иметь в своем штате необходимых специалистов.

Напомним, вечером 4 апреля в Актобе 28-летняя женщина вместе с 3-летней дочерью вошла в лифт на 6-м этаже. Ее ногу зажало дверьми, и в это время лифт резко поехал вниз. Женщине оторвало ногу, в результате чего она скончалась на месте. Ребенок физически не пострадал.
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