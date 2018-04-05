В Актобе молодая женщина погибла в лифте на глазах своей дочери

Актобе. 5 апреля. Kazakhstan Today - 28-летняя жительница Актобе скончалась в лифте многоэтажного дома после того, как ее ногу зажали двери лифта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой город ", 4 апреля, в 21.30, женщина с 3-летней дочкой вошла в лифт на 6-м этаже, в это время он резко поехал вниз.

"Наши врачи в считанные минуты были на месте. Дом в 12-м микрорайоне. Но, к сожалению, спасать было некого. Женщине оторвало ногу, эта травма несовместима с жизнью, смерть наступила мгновенно. На месте работали спасатели. Лифт был уже открыт", - рассказали сотрудники станции скорой помощи.

Как стало известно, погибшая была с 3-летней дочкой.

"Ребенка доставили в детскую больницу. Было подозрение на сотрясение головного мозга, но это не подтвердилось. Ребенка отпустили домой. Родным сказали, если будут какие-то признаки сотрясения, тогда пусть обратятся повторно", - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной детской больницы Самат Кокшибаев.

Погибшая Айзат Абдисамат вела на областном телевидении утренние программы. Коллеги вспоминают, что она была очень доброжелательной, грамотной и просто обожала свою семью. У Айзат остались муж и 3-летняя дочь, пишет издание.

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