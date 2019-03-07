Назарбаев поручил ускорить оказание социальной помощи малоимущим и многодетным семьям

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Глава государства провел совещание по вопросам реализации социальной политики, передает Kazakhstan Today.

В совещании приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации президента Асет Исекешев и заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев.

На состоявшимся недавно съезде партии "Нур Отан" мы детально обсудили меры социальной поддержки населения. Мною были предложены новые масштабные меры по поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. Сегодня мы подробно рассмотрим планы действий по их реализации", - сказал президент Казахстана.

В ходе совещания главе государства была представлена информация о плане работы правительства по выполнению поставленных задач, в том числе законодательному обеспечению реализации социальной политики.

Заслушав доклады участников совещания, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оказания мер социальной поддержки всем остро нуждающимся категориям населения.

Важно понимать, что средства, выделенные на поддержку социально уязвимых, формируются за счет налоговых отчислений. Поэтому следует разъяснять всем, что государство, соблюдая соответствующий баланс, будет всегда оказывать поддержку остро нуждающимся", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что социально уязвимые и многодетные семьи должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время.

Остро нуждающиеся малоимущие граждане, многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь уже с 1 апреля текущего года", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что оценка работы руководителей государственных органов и акимов областей будет напрямую зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Глава государства особо подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ и экологии. Кроме того, было уделено особое внимание разработке и реализации проектов "Кутты мекен" и "Ауыл - Ел бесігі".

Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента нужно держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Кроме того, главным направлением также является обеспечение контроля эффективности использования средств, выделяемых на реализацию социальной политики", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также подчеркнул необходимость повышения эффективности экономической политики и активного участия населения в этом процессе.

В-первую очередь, людей нужно обеспечить работой. Задача государственного аппарата - сосредоточить усилия на развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест. Эту работу следует вести повсеместно, во всех городах, районах и селах", - сказал он.

В завершение Назарбаев поручил администрации президента совместно с партией "Нур Отан" осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения поставленных задач.

Правительство, акимы, общественность, партия "Нур Отан" должны включиться в эту работу для достижения реальных результатов. Я лично буду контролировать этот процесс", - заключил Нурсултан Назарбаев.

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