Назарбаев поздравил участников боевых действий в Афганистане с 30-летием вывода советских войск

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с депутатом мажилиса парламента Бахытбеком Смагулом, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, в ходе встречи глава государства, подчеркнув символичность проведения встречи накануне 30-летия вывода советских войск с территории Афганистана, поздравил всех ветеранов и участников боевых действий в данной стране с этой знаменательной датой.

Президент Казахстана также выразил соболезнования родным и близким ветерана афганской войны, полковника Вооруженных сил РК Бориса Керимбаева по поводу его кончины.

В свою очередь, Бахытбек Смагул проинформировал Нурсултана Назарбаева о деятельности Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана", а также о проводимых мероприятиях, связанных с годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

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