Назарбаев предложил создать антикризисный совет ЕАЭС

Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил с предложением создать антикризисный совет ЕАЭС, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, в ходе выступления президент Казахстана указал ряд факторов, влияющих на работу в рамках ЕАЭС, среди которых ухудшение мировой экономической конъюнктуры и нерешенные внутренние вопросы самого объединения, передает Kazakhstan Today.

"Особая роль по решению проблемных вопросов прежде всего должна отводиться Евразийской экономической комиссии. Сегодня важно заглянуть за горизонт кризиса, вырабатывать системные и долгосрочные решения, позволяющие выстроить дальнейшую стратегию развития ЕАЭС. В связи с этим необходимо создать антикризисный совет. Если главы государств это поддержат, предлагаю поручить комиссии совместно с нашими правительствами рассмотреть данный вопрос и принять соответствующее решение", - сказал глава государства.

Также президент Казахстана отметил подготовку Таможенного кодекса ЕАЭС, при разработке которого приоритет отдавался соблюдению интересов граждан стран-участниц, а также созданию прозрачных и стабильных правил ведения бизнеса.

"Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, благодаря совместным усилиям нам удалось продвинуться в реализации основных приоритетов, изложенных Казахстаном в начале года. Подготовлен к подписанию один из ключевых документов нашей интеграции - Таможенный кодекс ЕАЭС", - сказал он.

Глава государства подчеркнул укрепление международного сотрудничества в период председательства Казахстана. "Мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении. В октябре вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Рассматривается вопрос о начале переговоров по созданию аналогичных зон с Ираном, Индией, Сингапуром и Египтом. Подписано более 25 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии с различными странами. Взят курс на сопряжение "экономического пояса Шелкового пути" с нашим союзом. Идет поиск точек соприкосновения с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что активно ведутся переговоры по торговым соглашениям с Китаем и Израилем, интерес к союзу проявляют государства Южной Америки.

Глава государства сообщил, что логическим этапом деятельности по развитию международных экономических связей ЕАЭС является заявление о развитии торговой политики, где обозначены основные принципы сотрудничества с иностранными партнерами.

"Вместе с тем мы не должны забывать, что работа над торговыми соглашениями требует системности, максимальной прагматичности, учета интересов всех членов нашего союза. Важно тщательно анализировать структуру тарифных обязательств, перечень возможных изъятий с учетом наших возможностей и ограничений, просчитывая все риски и новые возможности", - отметил Назарбаев.

В завершение президент Казахстана пожелал руководству Кыргызстана успешной работы на посту председателя ЕАЭС.

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