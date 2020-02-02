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Назарбаев принял посла Казахстана в России

01.02.2020, 20:06 6211
Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кошербаева, передает Kazakhstan Today.
 
"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией", - сообщила пресс-служба Елбасы.
 
Елбасы подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

 

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