Назарбаев принял посла Казахстана в России

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кошербаева, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией", - сообщила пресс-служба Елбасы.

Елбасы подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций.





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