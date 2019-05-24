Назарбаев призвал казахстанцев активно участвовать в выборах президента РК

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Республиканский общественный штаб кандидата от партии "Nur Otan", где встретился с членами штаба и провел селекторное совещание с руководителями региональных штабов, передает Kazakhstan Today.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа предвыборного штаба находится на его личном контроле, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

В выборах участвуют семь кандидатов . Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", - сказал Первый Президент Казахстана.

Он отметил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации, а также отдельно остановился на работе молодежного крыла штаба.

С первых дней Независимости я уделял особое внимание воспитанию и обучению молодежи. Эту работу необходимо продолжать, потому что будущее за образованным населением. Только те государства, которые сумеют подготовить достойные кадры, будут преуспевать в будущем. Я рад, что в штаб вошли многие знаковые лица - представители молодежи. Их участие в избирательной кампании очень важно. Молодежь составляет значительную часть населения Казахстана - более 4 млн человек. Все они выросли в годы Независимости. У меня очень большая надежда на нашу молодежь", - отметил Первый Президент Казахстана.

Заслушав информацию о работе республиканского и региональных общественных штабов, председатель партии "Nur Otan" подчеркнул важность сохранения набранного темпа работы по разъяснению предвыборной программы.

В своем выступлении Елбасы указал на необходимость укрепления межнационального согласия, последовательной реализации обозначенного стратегического курса страны.

Первый Президент Казахстана также остановился на вопросах реализации государственных программ по инфраструктурному развитию, строительству жилья в регионах, поддержке социально уязвимых категорий населения, созданию новых рабочих мест.

В Казахстане нет безработицы, но есть дефицит профессий. Поэтому была и разработана программа, благодаря которой первая рабочая профессия дается бесплатно. Мы создали все условия и возможности для молодежи", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы высоко оценил ход общенациональной акции "Бірге", направленной на формирование эффективной обратной связи с населением.

Партии необходимо обеспечить действенный контроль исполнения всех поручений. Партийцы должны чувствовать ответственность. Нужно выполнить Программу партии до 2030 года, которую мы приняли на 18-м съезде. Партия "Nur Otan" должна стать флагманом модернизации страны", - указал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Елбасы подчеркнул особую значимость политических процессов внутри страны и призвал казахстанцев активно участвовать в голосовании на предстоящих выборах.

Все члены штаба делают большую и важную работу. Мы создали сильную команду, которая должна достичь успеха. Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ", - резюмировал Первый Президент Казахстана.

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