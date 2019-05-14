Кандидаты в президенты Казахстана начали предвыборную агитацию

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане 11 мая стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день встречи с избирателями и агитационные акции начали предвыборные штабы всех семи кандидатов в президенты республики.

В частности, члены Республиканского общественного штаба кандидата Касым-Жомарта Токаева, начавшие агитационные поездки по Казахстану, посетили Карагандинскую область.

Как заявил руководитель Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев, предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева основывается на трех приоритетах.

"Преемственность - это сохранение курса нашего Елбасы. Это мир, согласие в нашей стране, поддержка людей труда, мощная социальная политика и повышение благосостояния каждого казахстанца. Справедливость подразумевает, что все равны перед законом. Все имеют одинаковые права. Для этого нужно реформировать судебную систему, бороться с коррупцией, усиливать правоохранительную систему. Прогресс означает, что страна должна идти дальше, не стоять на месте, должны расти зарплаты. Вот 3 базовых элемента предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева", - сказал он.

Сегодня же сторонники Касым-Жомарта Токаева заявили о старте акции "Бірге". В ее рамках любой желающий может направить в адрес кандидата предложения для дополнения предвыборной программы. Для этого можно оставить заявку на сайте toqaev2019.kz или написать пост в соцсетях с хештегом #Бірге.

В свою очередь представители штаба кандидата в президенты от Федерации профсоюзов страны Амангельди Таспихова провели встречу с персоналом столичного онкологического центра.





В ходе диалога с медперсоналом доверенные лица Таспихова обсудили вопросы охраны труда медицинских работников и улучшения материальной базы медучреждений.

Предвыборный штаб кандидата в президенты от КНПК Жамбыла Ахметбекова выступил перед трудовым коллективом Акмолинской областной больницы

Депутат фракции "Народные коммунисты" В. Косарев рассказал об основных направлениях предвыборной платформы. Он отметил, что КНПК - партия "народных заступников", которая уже 15 лет последовательно выстраивает работу в нескольких важных направлениях. Было заявлено, что кандидат, партия и её фракция в мажилисе парламента продолжат добиваться того, чтобы в центре казахстанской политики стоял человек труда, его жизнь, интеллект, культура в сочетании с физическим здоровьем, стремлением служить стране и обществу.

Представители РПШ выразили уверенность, что многие избиратели Казахстана разделяют позиции коммунистов в экономике, социально-политической жизни и призвали голосовать на выборах президента Республики Казахстан.

В свою очередь, члены регионального предвыборного штаба Амиржана Косанова, чья кандидатура выдвинута национал патриотическим движением "Улт тагдыры", провели сегодня во дворце культуры имени И. Жансугурова в Талдыкоргане круглый стол, где представили предвыборную платформу и обсудили текущие вопросы с населением. На встречу были приглашены активисты и общественные деятели, а также совет старейшин, ветераны и студенты региона.

Руководитель регионального предвыборного штаба Жукель Хамай ознакомил с предвыборной платформой кандидата и выступил на тему "Развитие национальных традиций и поддержания традиционных ценностей".

Между тем предвыборный штаб кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой провел агитационные встречи в Талдыкоргане, в частности, на крупнейшем в стране заводе по производству аккумуляторных батарей ТОО "Кайнар-АБК". По словам руководителя предвыборного штаба Азата Перуашева, для таких производств нужны новые механизмы государственной поддержки. Они отражены в предвыборной программе Дании Еспаевой.

"В предвыборной программе сделан упор на поддержку не только малого и среднего бизнеса, но и крупных, градообразующих предприятий, которые, по сути, и формируют львиную экономику страны. В частности, есть предложения по введению отраслевых пониженных ставок налогообложения для приоритетных отраслей промышленности, в том числе и машиностроении. Речь в программе также идет о понижении процентных ставок по кредитованию для субъектов бизнеса. Предлагается пересмотреть и расширить действующую программу поддержки экспорта", - сказал Перуашев.

Сегодня же в Таразском инновационном гуманитарном университете прошла презентация предвыборной программы кандидата в президенты от партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова. По его мнению, аграрная наука должна соприкасаться с сельскохозяйственным производством, а оно будет развиваться только тогда, когда фермеры и ученые будут активно применять инновационные технологии.

В предвыборной платформе кандидата в президенты Толеутая Рахимбекова охвачены все эти моменты. Аграрная наука должна быть сопричастна с производством, сельскохозяйственным производством. Сельскохозяйственное производство развивается только тогда, когда применяются инновационные технологии. А инновационные технологии, это не только зарубежные. Наши ученые сами могут разработать новшества, какие-то новые технологии. И их надо применять на базе учебного заведения, на базе научных институтов, непосредственно связанных с производством", - подчеркнул председатель Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаев.

Между тем предвыборный штаб Садыбека Тугела организовал сегодня в столице экологический забег. Кандидат от движения "Улы дала кырандары" призывает задуматься об экологической обстановке.

Как отмечают в предвыборном штабе, в Казахстане набирает популярность плоггинг - гибрид физкультуры и защиты окружающей среды. На пробежку с задачей собрать как можно больше мусора вышли десятки юных жителей столицы.

"Одна из ключевых задач в предвыборной программе нашего кандидата - это вопросы экологии, проблемы окружающей среды. Садыбек Тугел - патриот, которому небезразлична судьба и будущее родного края", - подчеркнула пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты РК Садыбека Тугела Базаргуль Умбетова.

Участник главного политического события уверен: только бережное отношение к природе спасет мир от катастрофы.

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