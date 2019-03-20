Назарбаев призвал молодое поколение казахстанцев беречь Родину и единство народа

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем сегодняшнем обращении к казахстанцам призвал молодое поколение беречь Родину и единство народа, передает Kazakhstan Today.

"Я сейчас хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев: берегите независимый Казахстан - нашу общую Родину, Мангілік ел - это наш народ, земля наших великих предков. У нас с вами одна Родина, одна земля. Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре, традициям каждого гражданина страны. Мы это сделали и у нас учатся, как быть стабильным, как жить вместе в многоэтническом государстве. Только выполняя эти постулаты, мы будем сильны, мы победим все вызовы. Только так мы будем процветать", - заявил глава государства.

Он отметил, что мир меняется, не стоит на месте. "Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные, технологические, демографические вызовы, нестабильность мирового порядка мы наблюдаем каждый день. Как это всегда повелось, каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Пусть следующее поколение сделает лучше, сделает краше наш Казахстан. Результаты нашей работы вам известны. Мир меняется, приходит новое поколение. Этот процесс естественный и неостановимый. Это поколение будет решать проблемы своего времени, мы решали - своего времени. Пусть постараются ради страны, ради народа. Чтобы жизнь людей была еще лучше, чем при нас. Вместе с миром меняться должны и мы", - сказал Назарбаев.

Обращаясь к соотечественникам, президент рассказал, каким видит Казахстан будущего.

Перед страной сегодня стоят масштабные задачи. И я уверен в нашем успехе будущем. Каким я вижу Казахстан будущего? Я твердо уверен, что казахстанцы будущего - это общество образованных, свободных людей, говорящих на трех языках. Они - граждане мира. Они путешествуют по всему миру. Они могут учиться в лучших учебных заведениях. Они открыты новым знаниям и впитывают в себя эти знания. Они трудолюбивы. Они - патриоты своей страны. Я убежден, что Казахстан будущего - это Общество Всеобщего труда. Ибо без труда невозможно достигнуть успеха, богатства и обеспечения семей. Это - государство с сильной экономикой, где все делается для человека. Где лучшее образование, лучшее здравоохранение. И где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там, где есть верховенство закона. Я верю в то, что мы движемся правильным курсом и ничто не сможет сбить нас с верного пути. Если мы будем сильны, с нами будут считаться. Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутое", - заявил Назарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства