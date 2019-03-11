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Назарбаев прокомментировал недавние кадровые перестановки в правительстве

28.12.2018, 09:28 9351
Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал недавние кадровые перестановки в правительстве, передает Kazakhstan Today.

Я давно хотел это сделать, потому что Министерство иностранных дел считает, что оно - чисто политическая организация. Но мы - не Китай, мы - не Россия, мы - не Америка, какие у нас глобальные дела? Но смотрите, как посольство Америки продвигает интересы компаний... А у нас этого нет. Наоборот, мы стали от каждого министерства назначать советника в посольство... И никто не знает, что они делают... Поэтому вопрос Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей - давно он стоял. То есть вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта, должны контролировать работники МИДа", - сказал глава государства во время встречи с представителями отечественных СМИ. Фрагмент видео со встречи размещен на странице Акорды в Facebook.


Как отметил президент, "им (сотрудникам МИДа. - Прим. агентства) удобно, они знают языки, они знают страну".

Один орган будет это контролировать, поэтому мы изменили профиль министерства немного и потребовался человек, который знает эту экономику, поэтому Атамкулов - министр. Он сам металлург по профессии, работал послом в Малайзии, работал консулом в Европе, эту сторону знает, экономику знает, и мы его назначили в связи с этим", - добавил Назарбаев.


Президент пояснил, что в связи с назначением Бейбута Атамкулова на новую должность министром оборонной и аэрокосмической промышленности стал заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

Он занимался космосом, он вообще в основе своей человек с военным образованием. Он как вице-премьер будет заниматься оборонной промышленностью и космосом", - резюмировал глава государства.


Ранее президент РК подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому Министерство по инвестициям и развитию было преобразовано в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Министерство иностранных дел РК определено ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта.

Правительству поручено обеспечить: 1) передачу Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК в ведение Министерства иностранных дел РК; 2) передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа; 3) передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Invest" Министерству иностранных дел РК.

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