Назарбаев проведет заседание Совета безопасности

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Председатель Совета безопасности - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев 19 мая проведет заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Будут рассмотрены два вопроса: первый – о Концепции строительства и развития Вооруженных сил; второй - об обеспечении пограничной безопасности.

По первому вопросу совместно с министерством обороны определены основные приоритетные направления, этапы реализации, а также рассмотрены и отработаны совместно с правительством вопросы финансирования и участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации Концепции", - сказал секретарь Совета безопасности Асет Исекешев.

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