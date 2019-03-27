Назарбаев рассказал об истоках ЕАЭС

Астана. 23 ноября. Kazakhstan Today - Об истоках Евразийского экономического союза рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, передает Kazakhstan Today со ссылкой на " Хабар 24 ".





В ходе беседы политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что, когда распался Советский Союз, президент Казахстана стал первым политиком, который заговорил об интеграции.





История такая: когда в Беловежской пуще решили распустить Союз, сказали нам присоединиться, но мы всех пригласили в Алматы. Там мы создали СНГ. Тогда предполагалось, что мы сохраним человеческие связи, энергосети, ничего этого не получилось. Каждый пошел в свою сторону. СНГ стало местом сбора президентов, это тоже хорошо, не теряли связи, но не решило тех задач. Мне хотелось сделать как в ЕС. Они могут, почему мы не можем. Нам языка другого не надо, мы понимаем друг друга, у нас культурное сообщество есть, исторически общие корни есть, у нас предприятия есть, дополняющие друг друга. Давайте не будем терять это мощное преимущество. Ничего не получилось, тогда в 1994 году я посетил МГУ и там произнес проект ЕАЭС. Покойный Ельцин, я сказал, что хочу предложить, поддержите меня. Я сказал, но он не поддержал, вокруг были люди, пофамильно знаю, кто не поддержал. Прошло время, пришел Путин. Я начал поднимать вопрос, и было полное понимание. Тесные у нас экономики. Россия, Казахстан и Беларусь - втроем начнем работать и другие присоединятся, потому что им будет выгодно. И вот мы взялись за это дело. И все равно на Западе начали говорить: РФ собирает союз. Я начал говорить, причем тут РФ, я начал говорить..." - рассказал Нурсултан Назарбаев.





Как сообщалось ранее, в интервью телеканалам ВГТРК глава государства подробно остановился на ключевых вопросах международной и региональной повестки дня, а также приоритетных направлениях сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. В ходе беседы президент Казахстана также рассказал об основных итогах государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" и отдельно остановился на преимуществах сопряжения ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", сообщала пресс-служба Акорды.





Кроме этого, Нурсултан Назарбаев ответил на ряд личных вопросов, а также поделился своим видением дальнейших перспектив развития глобального миропорядка.





Телетрансляция интервью планируется в начале декабря текущего года в эфире телеканалов "Россия-1" и "Россия-24".





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