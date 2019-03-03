Казахстан ратифицировал Соглашение ЕАЭС о маркировке товаров средствами идентификации

Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Соглашения ЕАЭС о маркировке товаров средствами идентификации, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что соглашение направлено на сокращение объема теневой экономики и увеличение поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за оборотом маркируемых товаров.

По информации сената парламента РК, документом определяется порядок маркировки товаров, унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации товаров, подлежащих маркировке, перечень которых будет утверждаться решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Соглашением регламентируется порядок формирования и ведения единого реестра средств идентификации, уведомления государствами-членами Союза Евразийскую экономическую комиссию о наличии намерений по введению маркировки товаров, информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов Союза, а также товары, на которые не распространяются требования к маркировке и условия маркировки.

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