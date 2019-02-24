Назарбаев сменил директора Службы внешней разведки "Сырбар"

Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича директором Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", освободив от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.
Также указом главы государства Сартаев Исатай Бахтиярович освобожден от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" в связи с переходом на другую работу
Распоряжением президента Сартаев назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар".
Напомним, что должность помощника президента - секретаря Совета безопасности РК занял бывший министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.
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