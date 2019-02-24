Назарбаев сменил директора Службы внешней разведки "Сырбар"

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Габит Байжанов назначен директором Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", передает Kazakhstan Today.

Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича директором Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", освободив от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.

Также указом главы государства Сартаев Исатай Бахтиярович освобожден от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" в связи с переходом на другую работу

Распоряжением президента Сартаев назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар".

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