Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев сумел консолидировать созидательный потенциал нации и мобилизовать общество на мощнейший прорыв в будущее, говорится в статье "Эпоха созидания" руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Махмуда Касымбекова, опубликованной на сайте газеты "Казахстанская правда", передает Kazakhstan Today.

Автор статьи отмечает, что истинное величие нации всегда проявлялось в процессе строительства сильного независимого государства. Успех на этом судьбоносном пути, полном исторических вызовов, сопутствовал лишь немногим из тысяч этносов на нашей планете. И сегодня в мире насчитывается не более 200 суверенных стран, только несколько десятков из которых достигли вершин геополитического могущества и экономического процветания.

Пройдя через горнило испытаний, эти избранные народы обрели прочный как сталь характер и несгибаемую веру в собственные силы, а участие каждого гражданина в эпохальном государственном строительстве сформировало в них чувство национальной гордости, солидарности и единения.

Вместе с тем мировая история убедительно свидетельствует, что динамичное и успешное развитие стран практически никогда не происходило без деятельного участия национального лидера, соразмерного высоким стратегическим задачам и запредельному уровню возможностей и угроз своей эпохи. Более того, они всегда выступали в качестве одного из решающих факторов во всех значимых достижениях и победах народов - лидеров глобального развития.

Поэтому счастливы те страны, которые в переломный момент истории смогли породить национального гения, способного вдохновить народ на великие свершения и озарить ему дорогу в будущее.

Миссия пробуждения национального духа и возрождения нашей государственности легла на плечи одного из титанов современной глобальной политики - Нурсултана Назарбаева, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков. Именно ему на заре независимости наш народ доверил проектирование и строительство нового Казахстана. Время доказало правильность этого судьбоносного выбора", - пишет автор статьи.

Содержание и суть его многогранной деятельности по созданию основ подлинного суверенитета, выстраиванию эффективной экономики, формированию гармоничного общества и определению приоритетов развития страны на новейшем этапе национальной истории является веским доводом для признания Первого Президента Казахстана отцом-основателем нашей современной государственности и истинным Лидером нации.

"Исторический феномен Нурсултана Назарбаева заключается в том, что он сумел консолидировать созидательный потенциал нации и мобилизовать общество на мощнейший прорыв в будущее, получивший в мире образное название - "прыжок казахстанского барса". Сугубо прагматичный подход Лидера нации, предполагающий конкретные дела, сохранение устойчивости всей системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие, позволил нашей стране за неполные 30 лет добиться впечатляющих результатов в государственном строительстве. Благодаря непрерывному процессу трансформации и глубоким системным реформам во всех сферах общества в мире заговорили о "казахстанском чуде", главным творцом и автором которого является Нурсултан Назарбаев", - говорится в статье.

По его мнению, сегодня можно с уверенностью утверждать, что в международной теории государственного управления и лидерства появился новый успешный пример национальной модернизации и эволюционных преобразований. Они по своему масштабу сопоставимы с реформами Мэйдзив Японии, Ататюрка в Турции, Франклина Рузвельта в США, Людвига Эрхарда в Германии, Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэна Сяопина в Китае.

По мнению многих авторитетных экспертов, Первый Президент Казахстана, безусловно, входит в когорту самых выдающихся государственных деятелей мира, которых прежде всего отличают беззаветное служение своему народу во имя его прогресса и благополучия, яркий талант политического провидца и уникальное стратегическое мышление.

Именно такие качества и эффективный стиль политического лидерства были востребованы на стыке исторических эпох, когда Великая степь стала пробуждаться от многовекового сна и вновь, как и многими столетиями ранее, вышла на авансцену мирового развития.

Истинные лидеры не живут только настоящим днем и не мыслят конъюнктурными категориями. Уинстон Черчилль говорил, что политики думают о следующих выборах, а государственные деятели о следующих поколениях. Нурсултан Назарбаев во всех сложных и критических ситуациях всегда действовал смело и решительно, уверенно брал ответственность на себя и неизменно расширял горизонты национального стратегического планирования. Все эти годы он постоянно находился в режиме интенсивного интеллектуального поиска оптимальных путей решения сложнейших задач государственного строительства, результатом которого становились актуальные смыслы и тексты, перспективные проекты и идеи, востребованные жизнью инициативы и программы. Они сформировали надежный базис для последовательного прогресса и устойчивого продвижения независимого Казахстана вперед", - отметил Махмуд Касымбеков.

По его словам, инновационная формула и логика уникальной модернизационной доктрины Назарбаева хорошо укладывается в шесть ключевых направлений - системообразующих столпов его политики, обеспечивавших внутренний баланс и выверенный темп процессам формирования суверенной государственности и форсированного нациестроительства.

Через призму этих "шести золотых положений" концептуальной модели Лидера нации рельефно видны все его значимые достижения, колоссальный объем работы и титанические усилия по созиданию сильного конкурентоспособного Казахстана в новом глобальном мире", - считает автор статьи.

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