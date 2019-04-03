Назарбаев в Алматинской области встретился с одноклассниками и друзьями детства

Талдыкорган. 2 апреля. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время поездки в Карасайский район Алматинской области встретился с одноклассниками и друзьями детства, передает Kazakhstan Today.

Во время беседы давние друзья поделились воспоминаниями и обсудили текущее развитие региона, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Нурсултан Назарбаев в рамках поездки ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шамалган, который находится на стадии завершения.

Здесь будут функционировать боксерские и тренажерные залы, секция борьбы, плавательный бассейн, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.

Строительство комплекса, предназначенного для развития массового спорта в районе, осуществляется при прямой поддержке и за счет личных средств Елбасы.

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