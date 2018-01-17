Назарбаев встретился с американскими бизнесменами

Вашингтон. 17 января. Kazakhstan Today - Ряд встреч провел в США президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в этой стране с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.

Напомним, глава государства провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме этого, он встретился с министром энергетики США Риком Перри, президентом государственного агентства "Корпорация по зарубежным частным инвестициям" (OPIC) Рэем Уошберном и представителями деловых кругов США.

Во время встречи с Перри глава государства остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с президентом США. Он положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане, рассказал о реализуемых в нашей стране проектах по развитию зеленой энергетики, а также проинформировал собеседника об открытии Банка низкообогащенного урана.

В свою очередь, министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сфере.

На встрече с главой OPIC глава государства отметил значимость проводимой встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.

"Мы реализуем программу "Цифровой Казахстан". Провели международную выставку "ЭКСПО-2017". На базе её инфраструктуры создаем международный финансовый центр "Астана". Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции", - сказал президент Казахстана.

Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов.

В свою очередь Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки "ЭКСПО-2017" и рассказал о предстоящем подписании меморандума сотрудничества с казахстанской компанией "Kazakh Invest".

В ходе встречи с американскими бизнесменами президент Казахстана подчеркнул стратегический характер отношений между Казахстаном и США.

"Америка занимает второе место по объемам прямых инвестиций в казахстанскую экономику. За годы независимости со стороны ваших компаний в Казахстан инвестировано более $50 млрд. За прошлый год товарооборот между нашими странами составил около $2 млрд. В нашей стране с участием американского капитала успешно осуществляет деятельность более 500 компаний в энергетике, транспорте, инновациях, медицине и других сферах. Среди наших крупных партнеров - "Шеврон", "Эксон Мобил", "Дженерал Электрик", "Хэллибёртон" и другие компании", - проинформировал Назарбаев.

Он отметил особую значимость принятого Совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, охватывающего широкий спектр двусторонних отношений.

Также глава государства остановился на процессе развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана и рассказал о предпринимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса.

"На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. Для граждан 62 стран, в том числе и США, у нас введён безвизовый режим. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференции", - сказал Назарбаев.

Кроме этого, президент Казахстана акцентировал внимание на ходе цифровизации казахстанской экономики и внедрении инноваций в производство.

"Принята специальная государственная программа "Цифровой Казахстан". В этой связи важной является реализация проектов по цифровизации отраслей экономики и развитию инновационной экосистемы. К примеру, уже функционируют такие инновационные кластеры, как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий. В текущем году в Астане откроется новый Международный технопарк IT-стартапов. Все это могло бы стать перспективным полем для нашего сотрудничества", - отметил глава государства.

Обращаясь к американским бизнесменам, Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе. Он рассказал о ходе реализации в стране программы приватизации, а также перспективах развития проектов в сфере "зеленой экономики".

Глава государства подчеркнул особый статус Международного финансового центра "Астана" и остановился на дальнейших планах его работы.

"Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Для создания высокотехнологичной биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа и американская биржа NASDAQ. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития "зеленых", исламских и инновационных финансовых инструментов. Летом мы планируем провести официальную презентацию МФЦА для международного сообщества", - добавил президент Казахстана.

В завершение выступления глава государства выразил уверенность в том, что проведенная встреча придаст импульс сближению двух стран и укреплению взаимовыгодного партнерства.

Как сообщалось ранее, в рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка $7 млрд.

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