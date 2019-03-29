Назарбаев встретился с народным артистом Днишевым

Астана. 1 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с народным артистом Алибеком Днишевым. Во время беседы глава государства подчеркнул особую роль и заслуги Днишева в развитии и продвижении казахстанской культуры и искусства, передает Kazakhstan Today.





В беседе Нурсултан Назарбаев отметил, что народный артист является свидетелем и активным участником процесса становления Астаны и всего независимого Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.





Также глава государства поздравил Днишева с успешным проведением на сцене театра "Астана Опера" концерта, посвященного празднованию 20-летия столицы.





В свою очередь народный артист поблагодарил президента Казахстана за осуществляемую политику в творческой сфере и оказываемую государством поддержку деятелям искусства.





"Считаю долгом внести свой вклад в празднование юбилея столицы. Горжусь тем, что вместе с вами стоял у истоков формирования культуры нашего суверенного государства. На этом пути было преодолено много трудностей. Сейчас все кардинально изменилось, в театрах созданы прекрасные условия. Ярким примером тому является "Астана Опера", петь на сцене которой - большая радость", - сказал Днишев.





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