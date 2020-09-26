Назарбаев встретился с президентом Узбекистана

Туркестан. 25 сентября. Kazakhstan Today -В ходе дружеской встречи Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-узбекских отношений, укрепления межнационального согласия, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Елбасы

Кроме того, стороны обсудили вопросы интеграции в рамках Тюркского совета.

Ранее сообщалось , что в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Первому Президенту Казахстана презентовали проект развития туристического хаба на побережье Каспийского моря.

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