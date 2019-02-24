Назарбаев выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с жертвами в результате прорыва дамбы

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонару в связи с многочисленными жертвами в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс, передает Kazakhstan Today.

В этот трагический момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему народу Бразилии", - говорится в телеграмме.

Разделяя горечь утраты, глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.

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