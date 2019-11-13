Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев высказался о своем уходе с поста президента РК, передает корреспондент агентства.

Вопрос транзита власти - самый задаваемый сейчас вопрос. Мой мандат заканчивался в конце 2020 года, я принял такое решение. Почему, какая причина? Во-первых, я оставил пост президента на пике популярности в моей стране. В 2015 году на выборах я получил 96% голосов избирателей, и я знаю, что мой уход с огорчением был воспринят нашим населением", - сказал Первый Президент РК на заседании "Астана клуба" .

Он отметил, что отставка первого руководителя страны - "не уникальный случай", и привел в пример президента Франции генерала де Голля, премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада.

Елбасы также поделился воспоминаниями о том, какова была ситуация в Казахстане после развала СССР.

Все связи развалились, 2 миллиона безработных, электричества нет, хлеба нет, молока нет. Вот таким я принял Казахстан. За эти годы наша страна подняла экономику в 20 раз, в 19 раз поднялось благосостояние народа", - сказал он, подчеркнув, что в результате было "построено государство, которого на карте мира не было".

Елбасы также затронул тему взаимоотношений Казахстана с соседними государствами.

Сегодня у Казахстана нет вокруг границ врагов. У нас абсолютно дружественные отношения", - сказал он.

По его словам, отношения Казахстана с Россией - "это пример, как должно быть", а отношения нашей страны с Китаем "абсолютно доверительные во всех отношениях". Абсолютное доверие, отметил Елбасы, присутствует и во взаимоотношениях с южными соседями по Центральной Азии.

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