Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Председатель сената РК Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию, передает Kazakhstan Today.

Делегация сената парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сообщила пресс-служба палаты.

Напомним, в сентябре в столице Казахстана прошло XVIII заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством спикера сената парламента РК - руководителя секретариата Дариги Назарбаевой.

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