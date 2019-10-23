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Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию

22.10.2019, 12:39 11800
Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Председатель сената РК Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию, передает Kazakhstan Today.
 

Делегация сената парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сообщила пресс-служба палаты.

 
Напомним, в сентябре в столице Казахстана прошло XVIII заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством спикера сената парламента РК - руководителя секретариата Дариги Назарбаевой.
 

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