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Назарбаеву присвоили статус "Почетный сенатор"

30.05.2019, 10:32 7696
Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоен статус "Почетный сенатор", передает Kazakhstan Today.
 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении при вступлении в должность президента Республики Казахстан озвучил инициативу о присвоении Елбасы статуса "Почетный сенатор" в знак признания его исторической роли в становлении и развитии казахстанской государственности и парламентаризма. Полностью поддерживая данную инициативу, прошу и вас поддержать ее", - сказал депутат сената Владимир Волков, обращаясь к коллегам по палате.

 
Сенаторы поддержали это предложение, а председатель палаты Дарига Назарбаева предположила, что теперь Елбасы будет посещать сенат.
 

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