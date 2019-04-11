Назначен аким Кентау

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Кентау. 10 апреля. Kazakhstan Today - По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева акимом Кентау назначен Макажанов Даурен Сабитович, сообщает акимат Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Макажанов родился 19 марта 1980 года в городе Кентау Южно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 1999 году главным специалистом по туризму и спорту аппарата акима Кызылжарского района СКО.

В 1999-2018 годы работал в консорциуме "Молсервис" в Кызылжарском районе СКО, научном центре "Асыл Мура" в Павлодаре, в АО "Казкоммерцбанк" в Павлодаре, "АТФ банке" в Алматы, в Астанинском филиале "Альянс банка", ТОО "Рокас" в городе Омске, АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов", АО "КазАгроФинанс" в городе Астане.

Кроме того, занимал пост председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" (04.2011-10.2012), заместителя председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (10.2012-09.2015), заместителя директора ТОО "Агрофуд Береке" (2015-02.2018), заместителя по сельскому хозяйству акима Павлодарской области (02.2018-04.2019).

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