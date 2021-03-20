Назначен аким Тараза

ТАРАЗ. 19 МАРТА - Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и городским маслихатом Ержан Жилкибаев назначен акимом Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, нового главу областного центра активу города представил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Хочу поблагодарить за работу, проделанную Айтказы Карабалаевым. Так как Тараз является областным центром, его развитие влияет на развитие региона в целом. Ержан Жылкыбаев работал на разных должностях. Проявил себя с хорошей стороны. Уверен, что он приложит все усилия и опыт для дальнейшего развития города. Самое главное - работать сплоченно. Тараз имеет большой потенциал в сфере туризма и культуры. В прошлом году уделялось большое внимание Кордайскому району. В этом будет уделено Таразу. Улучшение благосостояния народа, строительство социальных объектов, развитие инфраструктуры - это основные задачи на ближайший период", - отметил Бердибек Сапарбаев.

Ержан Жилкибаев родился в 1982 году, образование высшее.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова по специальности "экономист-менеджер", Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "магистр государственного и местного управления", Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области.

С 2006 по 2009 годы - работал главным экспертом представительства правительства в парламенте РК, начальником отдела МЭБП РК, помощником министра труда и социальной защиты населения РК.

С 2009 по 2014 годы - заместитель руководителя аппарата акима ВКО, заместитель акима Семея, руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В разные годы трудился государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК, акимом Медеуского района Алматы, занимал должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

С февраля 2020 года был заместителем акима Жамбылской области.

Награжден орденом "Курмет", имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания.

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