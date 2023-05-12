Назначен глава ДЭР по Туркестанской области

Из них 17 субъектов рынка заплатили 38,8 млн тенге за картельные сговоры при участии в госзакупках

Рассказать друзьям

Шымкент. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 29 реализаторов сжиженного газа оштрафовали на 132 миллиона тенге, из них 17 - за картельные сговоры при участии в госзакупках, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.





По словам главы Шымкентского департамента АЗРК Ернара Косбаева, проведено 19 расследований в отношении 3 государственных органов и 29 субъектов рынка.





Одним из самых громких дел стало расследование в отношении руководства управления архитектуры и градостроительства Шымкента. За незаконную передачу земельных участков, находящихся в государственной собственности, АО СПК "Shymkent" против чиновников возбуждено уголовное дело.





Приказ департамента о назначении расследования обжалован в судебном органе. Суд первой инстанции вынес решение в пользу антимонопольного органа, в данный момент идет обжалование в апелляционной инстанции", - отметил Косбаев.





По результатам проведенных расследований в отношении 29 субъектов рынка в бюджет взыскано 132 млн тенге в виде штрафа.





В том числе по фактам антиконкурентных горизонтальных соглашений на рынке розничной реализации сжиженного нефтяного газа, с 5 субъектов рынка взыскано 73,7 млн тенге. Кроме того, департамент оштрафовал 17 субъектов рынка на 38,8 млн тенге за картельные сговоры при участии в госзакупках", - сообщил глава департамента.





Также департамент совместно с прокуратурой города Шымкента провел проверку ТОО "TS Оңтүстік мұнай сауда", по результатам которой в бюджет было взыскано 4,5 млн тенге.





Еще 19,2 млн тенге в бюджет взыскали с энергоснабжающих предприятий ТОО "Энергоснаб ХХІ", ТОО "Казсбытгрупп", ТОО "Гарант Энерго" и ТОО "ЮгЭнергоимпульс" после расследования, проведенного совместно с департаментом АЗРК Туркестанской области.





Всего в минувшем году департамент провел 31 проверку состояния конкуренции на товарных рынках.





В частности, проведен анализ топливно-энергетического комплекса, социально значимых продовольственных товаров, медицинской и фармацевтической отраслей и других товарных рынков", - сообщил Косбаев.





В ходе анализа в действиях производителей и реализаторов метана - ТОО "KZ" и ТОО "АГНКС Казахстан", которые занимают на рынке долю 100%, выявлены признаки нарушения антиконкурентных согласованных действий. По итогам анализа ТОО "KZ" было вынесено уведомление о снижении цены на метан со 106 тенге до 104 тенге. Материалы, касающиеся ТОО "АГНКС Казахстан", направлены в департамент Алматы", - отметил Косбаев.





Также департамент заключил антимонопольный комплаенс с 19 субъектами рынка, в том числе с оптовыми продавцами СЗПТ и двумя крупными сетями супермаркетов - ТОО "Фиркан" и ТОО "Gramad retail", в результате чего два супермаркета снизили надбавку с 15% до 10%.





На сегодняшний день ведомство проводит анализ 6 товарных рынков и расследование в отношении 5 субъектов рынка.



