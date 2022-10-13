Назначен глава Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Куаныш Еликбаев назначен на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.
Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.
Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет международного бизнеса, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.
Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети.
С 2006 по 2007 годы работал в частных компаниях.
В 2009-2012 годах трудился ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента технического регулирования в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности" ("Информационно-аналитический центр нефти и газа").
В 2012-2014 годах работал консультантом отдела разработки технических регламентов, советником отдела методологии департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.
В 2015-2016 годах - исполняющий обязанности главного эксперта, главный эксперт, руководитель управления по вопросам функционирования ЕАЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.
В 2016 году работал заместителем генерального директора в РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.
В 2017-2021 гоы - заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.
С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобожден от должности согласно поданному заявлению.