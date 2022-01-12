Назначен министр национальной экономики РК

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Куантыров Алибек Сакенович родился 14 ноября 1983 года в городе Гурьев (Атырау). Окончил Томский государственный университет (2006 год) по специальности "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Мичиганский университет по стипендии "Болашак" (2010 год) (Магистр прикладной экономики), член президентского молодежного кадрового резерва
Трудовой стаж:
Ведущий специалист департамента внутренней администрации, департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2005-02.2006);
Эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (02.2006-10.2010);
Начальник управления стратегических разработок департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (10.2010);
Заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования и департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан (10.2010-02.2013);
Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2013-06.2013);
Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан (06.2013-04.2019);
Заместитель заведующего отделом канцелярии Первого Президента - Елбасы Республики Казахстан (04.2019-02.2021);
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 02.2021).