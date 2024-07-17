Назначен новый аким Актау

Им стал Абилкаир Байпаков

Фото: gov.kz

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Актау. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Абилкаир Байпаков назначен на должность акима города Актау, - Абилкаир Байпаков назначен на должность акима города Актау, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.





Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственного и местного управления.





В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе в управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", заместителя акима города Актау.





С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.



