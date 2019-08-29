Назначен новый аким Ауэзовского района Алматы

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Алматы, по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города, акимом Ауэзовского района назначен Сайран Сайфеденов, передает Kazakhstan Today.

С. Сайфеденов родился 19 декабря 1974 года. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая (1996 год), Алматинский университет непрерывного образования (2009 год), Казахский университет путей и сообщения (2012 год). По специальности – юрист, магистр экономики и бизнеса, сообщили в городском акимате.

Имеет опыт работы в частных компаниях, аппаратах акимов района и города.

С августа 2008 года по декабрь 2009 года работал главным специалистом отдела организационно-кадровой и контрольно-инспекторской работы аппарата акима города Алматы.

С декабря 2009 года по май 2016 года был заместителем акима Ауэзовского района.

С мая 2016 года по май 2018 года - акимом Наурызбайского района.

С мая 2018 года по февраль 2019 года - заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Алматы.

С февраля по август 2019 года - заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы.

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