Назначен новый аким Уральска

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УРАЛЬСК. 26 АПРЕЛЯ - Сегодня состоялся актив города Уральска, на котором был назначен новый аким, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Абат Шыныбеков покинул пост акима Уральска, он занимал его с августа 2019 года, сообщает " Мой город ".

На должность акима была предложена кандидатура акима Бурлинского района Миржана Сатканова. Депутаты городского маслихата поддержали предложение. Таким образом, с сегодняшнего дня должность акима Уральска занимает 44-летний Миржан Сатканов.

Миржан Сатканов родился 13 мая 1977 года. Окончил университет имени Докуз Еулул в Турции по специальности "экономист". Трудовой путь начал с ведущего специалиста отдела финансов Уральска. В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, замначальника, а позже и руководителя управления предпринимательства и промышленности ЗКО. В течение года возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Затем был назначен заместителем акима области. С сентября 2019 года возглавлял Бурлинский район.

В марте этого года житель Уральска создал петицию и потребовал отставки акима. За сутки ее подписали около восьми тысяч человек. Люди остаются недовольными благоустройством города, состоянием дорог и уборкой снега.

По предварительной информации, Абата Шыныбекова назначат руководителем аппарата акима ЗКО.