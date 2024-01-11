Назначен новый гендиректор АНПЗ

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых и 0,9 млн гектаров неиспользуемых пахотных угодий выявил космомониторинг, - Более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых и 0,9 млн гектаров неиспользуемых пахотных угодий выявил космомониторинг, проинформировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.





Космический мониторинг выявил 2503 случая незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе 77 новых случаев в 2023 году, 377 исторических случаев с изменениями площади и 2049 исторических случаев без изменений площади. Также космический мониторинг рационального использования земельных ресурсов территории всех областей РК выявил 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий", - проинформировали в Минцифры РК.





Также сообщается, что по результатам космического мониторинга 2023 года общее количество незарегистрированных земельных участков на территории 22 городов - более 296 тысяч.





Кроме того, космический мониторинг неиспользуемых земельных участков коммерческого назначения, проведенный на территории 22 городов страны, выявил 2154 участка общей площадью 4351 га.