21.11.2024, 11:05 44546
Назначен новый глава Аксу
Фото: gov.kz/Валерия Бугаева
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Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Болатбек Шарипов назначен новым акимом города Аксу в Павлодарской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента РК и Аксуским городским маслихатом на должность акима города Аксу назначен Болатбек Шарипов", - говорится в сообщении.
Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.
Глава региона Асаин Байханов на заседании актива Аксу поручил новому акиму в первую очередь проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.
Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по улице Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовая арена в городе Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию", - заявил Асаин Байханов.
Также Болатбеку Шарипову вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.
Ранее был назначен новый аким Кокшетау.
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21.11.2024, 19:43 27026
Глава государства подписал закон о реформировании судебной системы
Закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон, инициированный депутатами парламента, направлен на дальнейшее совершенствование судебной системы.
Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства.
Закон предусматривает следующие основные положения:
- исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам;
- упрощение правил обращения в кассационную инстанцию;
- устанавливаются разумные сроки, но не более шести месяцев, пересмотра уголовных и гражданских дел в кассационном суде;
- исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;
- в УПК, ГПК и АППК введен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции;
- пересмотр дел в Верховном Суде осуществляется только в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту Генерального Прокурора;
- предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, в котором ответчиком является административный орган;
- судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования.
Также в закон внесены изменения и дополнения в соответствии с принятыми в июне поправками в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан.
21.11.2024, 19:34 27821
Алихан Смаилов рассказал, будут ли госаудиторы проверять благотворительные фонды
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах сената отметил, что у палаты сейчас нет полномочий проверять благотворительные фонды. Но введение соответствующей нормы сейчас рассматривается в мажилисе.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Высшая аудиторская палата проводит внешний аудит, использование государственных бюджетных средств, а также государственных активов в госорганизациях и квазигосударственных учреждениях.
Вместе с тем сейчас в рамках нового Бюджетного кодекса, который рассматривается мажилисе, мы предложили внести дополнительные нормы, которые бы наделяли компетенцией ВАП по аудиту небюджетных фондов, которые созданы с участием государства либо которым переданы функции определенные государства. И тогда у ВАП появится такая возможность проверять небюджетные фонды", - заявил глава Высшей аудиторской палаты.
Напомним, 15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
16 ноября стало известно о новом эпизоде в деле Перизат Кайрат. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
21.11.2024, 13:44 38706
В Казахстане не будут создавать единый социальный фонд - Минтруда
Учитывая разнородность экономической природы отчислений, рабочая группа решила не объединять различные фонды
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Создание Единого социального фонда признано нецелесообразным, заявила на заседании сената министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, отвечая на вопрос сенатора Айнур Аргынбековой.
Депутат напомнила о поручении президента ввести единый социальный платеж и консолидировать внебюджетную систему социального обеспечения путем создания единого социального фонда и спросила, когда оно будет исполнено, а также приведет ли это к оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета на социальные нужды.
Министр ответила, что после поручения президента была создана рабочая группа, в которую вошли все представители заинтересованных госорганов, Нацбанка, Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен" и представители страховых компаний. В результате было принято решение о нецелесообразности создания единого социального фонда.
Учитывая разнородность экономической природы отчислений, не стоит эти фонды сегодня объединять. Это будет, наверное, нецелесообразным. Поэтому данное решение было принято к сведению и поручение снято с исполнения", - прокомментировала Жакупова.
Напомним, сегодня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что активы фондов медицинского и социального страхования, а также пенсионного фонда превышают всю расходную часть бюджета страны и составляют более 25 трлн тенге. По мнению спикера, следует установить контроль над использованием этих средств.
21.11.2024, 12:59 41311
Сенаторы вернули в мажилис закон о трехлетнем бюджете
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по финансам и бюджету сената вернул в мажилис закон "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы", сообщили в пресс-службе верхней палаты.
В ходе обсуждения закона с учетом предложений комитетов и депутатов сената поддержано увеличение расходов в 2025 году на сумму 60 млрд. тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства", - говорится в итоговом заключении.
Дополнительное финансирование пойдет на решение проблем регионов: транспорт, водоснабжение, газификацию и инфраструктуру.
Предусмотрены расходы по следующим основным направлениям:
- на водоснабжение и водоотведение на общую сумму 137 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 110 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,6%, в селах до 98%;
- на развитие газотранспортной системы на общую сумму 93 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 66 млрд тенге, что позволит достигнуть уровня газификации до 62%;
- на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 82 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 70 млрд тенге;
- на развитие инженерной инфраструктуры на общую сумму 234 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 168 млрд тенге;
- на развитие транспортной инфраструктуры на общую сумму 1,7 трлн тенге, в том числе на 2025 год - 1,1 трлн тенге.
Кроме того, сенаторы предложили выделить допсредства для запуска нового корпуса Национального научного онкологического центра(ННОЦ), берегоукрепительных работ на реке Жайык, строительства насосной станции в Астане и на другие важные региональные проекты.
Общий объем расходов республиканского бюджета планируется:
- в 2025 году - в сумме 25 750 млрд тенге;
- в 2026 году - в сумме 23 168 млрд тенге;
- в 2027 году - в сумме 24 566 млрд тенге.
С этими и другими поправками проект трехлетнего Республиканского бюджета возращен в Мажилис.
Ранее сенаторы одобрили закон о ежегодном изъятии 2 трлн тенге из Нацфонда.
21.11.2024, 10:33 45936
В двух городах Казахстана запустили систему видеомониторинга с технологией ИИ по распознаванию лиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная система видеомониторинга запущена в Алматы и Астане. Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает служба центральных коммуникаций (СЦК).
Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под пристальным вниманием "умных" камер находятся такие объекты, как: ЖД вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.
С помощью системы во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших.
При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц.
Внедряемые технологии - новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции, адаптируя лучшие практики. В дальнейшем планируется расширение видеомониторинга с увеличением количества камер. Это будет происходить поэтапно", - отметили в СЦК.
На сегодняшний день в Казахстане имеется 1 миллион 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.
20.11.2024, 12:31 92346
Запрет на вывоз некоторых видов рыбы продлят в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства продлит запрет на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы из Казахстана.
Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря 2024 года.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза непереработанной рыбы: прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака) сроком на 6 месяцев", - говорится в документе.
Анализ деятельности рыбоперерабатывающих предприятий выявил недостаточность сырья, в то время как более половины экспорта составляет мороженная непереработанная рыба. На сегодня общая мощность данных предприятий более 100 тысяч тонн в год, однако их загруженность составляет 40%", - пояснили в Минсельхозе.
30 марта прошлого года Минэкологии ввело запрет на экспорт судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев. Данный запрет действовал в период с 15 апреля по 15 октября 2023 года. Аналогичный запрет на экспорт был введен в этом году и действовал с 5 февраля по 5 августа.
Когда ограничения перестали действовать, ведомство провело анализ их экономической эффективности и приняло решение продлить запрет на вывоз судака и сома в непереработанном виде.
Введение ограничения на экспорт непереработанной рыбы будет способствовать сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов, а также росту производства рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что повысит рентабельность за счет более эффективного использования сырья", - полагают в Минсельхозе.
20.11.2024, 12:22 93196
Мажилис ратифицировал договор об учреждении Международной организации по русскому языку
Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект о ратификации договор об учреждении Международной организации по русскому языку, передает корреспондент агентства.
Хотелось бы отметить, что русский язык наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским имеет статус официального языка ООН. Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, в том числе через поддержание и продвижение русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации", - сказала депутат Айгуль Куспан.
Она отметила, что международная организация по русскому языку станет межправительственной организацией, обладающей международной правосубъектностью.
20.11.2024, 12:10 70371
В Казахстане авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса
Проект закона находится на рассмотрении в мажилисе
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" прорабатывается поправка, согласно которой авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Прорабатывается поправка, предусматривающая внесение изменений в статью 567 Кодекса в части расширения понятия ответственности авиаперевозчиков за изменение статуса рейса. В новой редакции предусмотрена ответственность за любое изменение статуса рейса", - заявил Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос.
Как подчеркнул глава правительства, данная мера позволит ужесточить ответственность авиаперевозчиков за задержку рейсов.
Вышеуказанный проект закона в настоящее время находится на рассмотрении в мажилисе", - добавил он.
Также Олжас Бектенов отметил, что вопрос задержки авиарейсов является актуальным и в первую очередь связан с ростом пассажиропотока, а также проведением ремонтных работ в нескольких аэропортах страны.
Вместе с тем одной из приоритетных задач гражданской авиации является обеспечение безопасности полетов при перевозке пассажиров (...) в случае, если создается угроза безопасности, то авиаперевозчик обязан ее устранить, что, как правило, приводит к задержкам. С начала 2024 года в отношении авиакомпаний составлено 12 административных протоколов на сумму 12000 МРП", - добавил глава правительства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?