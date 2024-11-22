Назначен новый глава Аксу

Фото: gov.kz/Валерия Бугаева

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Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Болатбек Шарипов назначен новым акимом города Аксу в Павлодарской области, - Болатбек Шарипов назначен новым акимом города Аксу в Павлодарской области, сообщает пресс-служба акимата региона.





Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента РК и Аксуским городским маслихатом на должность акима города Аксу назначен Болатбек Шарипов", - говорится в сообщении.





Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.





Глава региона Асаин Байханов на заседании актива Аксу поручил новому акиму в первую очередь проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.





Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по улице Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовая арена в городе Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию", - заявил Асаин Байханов.





Также Болатбеку Шарипову вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.



