Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Назначен новый глава Комитета лесного хозяйства и животного мира, передает Kazakhstan Today.

Кайнарбеков Асхат назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира. Коллективу министерства нового председателя комитета представил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев", - сообщила пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева в Facebook.

Кайнарбеков родился 23 февраля 1975 года. В 1997 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Юриспруденция", в 2003 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономика". В 2006 году получил степень мастера делового администрирования в Московском государственном университет имени М.В. Ломоносова. В 2009 году получил статус выпускника Гарвардской бизнес-школы. В 2016 году - степень магистра государственного управления по экономике в Колумбийском университете.

Является выпускником программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом второго департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С марта 1999 года по январь 2001 года работал в должности референта, атташе, третьего секретаря департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2001 года по сентябрь 2001 года - и.о. второго секретаря управления Европы и Америки департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В период с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года - заместитель акима Талгарского района Алматинской области.

С апреля 2010 года по январь 2018 года занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

С января 2018 года по август 2019 года работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

Напомним, прежний руководитель Комитета лесного хозяйства и животного мира Каир Рыскельдинов был освобожден от должности 20 августа 2019 года.

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