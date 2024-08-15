Назначен новый глава управления молодежной политики Алматы

Им стал Азиз Кажденбек

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления молодежной политики назначен Азиз Кажденбек, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.





Азиз Кажденбек родился в 1993 году. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.





Трудовую деятельность начал в 2013 году. В разные годы работал в неправительственных организациях и Высших учебных заведениях города. Работал директором молодежного центра UIB, директором департамента по воспитательной работе КазАТК. Занимал должность директора в государственном фонде развития молодежной политики города Алматы.





С марта 2023 года до нынешнего назначения работал заместителем руководителя управления молодежной политики города Алматы.



