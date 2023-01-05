Назначен новый министр экологии и природных ресурсов

Сериккали Брекешев освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Фото: Зульфия Сулейменова / primeminister.kz

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает Акорда.





Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в городе Актобе. Закончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные отношения".





Трудовую деятельность начала в 2014 году с должности научного сотрудника отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.





С января 2020 года по январь 2021 года работала заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.





С января 2021 года по март 2022 года была депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан.





С марта 2022 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.





Ранее занимавший должность главы Минэкологии Сериккали Брекешев указом президента освобожден от должности.





Напомним, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.







