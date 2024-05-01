30.04.2024, 11:26 30996
Назначен новый руководитель управления градостроительного контроля города Алматы
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления градостроительного контроля города назначен Данияр Кирикбаев, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби и Жетысуского государственного университета имени Жансугурова. Магистр местного управления.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. В 2007-2009 годы работал в АО "Пассажирские перевозки", затем - советник председателя управления АО "Kazsatnet". В разные годы работал в Генеральной прокуратуре РК, аппарате сената парламента РК. С 2021 по 2022 год был руководителем управления жилищной политики города Алматы.
До нынешнего назначения занимал должность руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
Ранее был назначен и.о. председателя правления СПК Алматы.
новости по теме
01.05.2024, 11:35 4796
Паводки в Казахстане: на контроле остается Атырауская область
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Атырау. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Противопаводковые мероприятия продолжаются в Атырауской области. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС Аскар Шарип.
По его словам, продолжается мониторинг уровня воды реки Урал (Жайык). За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В Кульсары откачано и отведена свыше 216 тысяч кубометров воды с подтопленных территории с помощью передвижных насосных станции и мотопомп.
В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 1 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 кубометр в секунду, сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.
Также ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка. Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды с Волгоградского водохранилища. На 30 апреля сбросы с Волжской ГЭС составляют 19 680 кубометров в секунду.
К этому часу по республике вернулись в свои дома 41 005 человек. В эвакопунктах остаются 6405 человек. Отведена и откачана вода из 7184 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Ведутся берегоукрепительные работы, откачка и отведение воды с подтопленных территории в Иргизском районе Актюбинской области, городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, городе Уральске Западно-Казахстанской области", - проинформировал представитель МЧС.
С начала паводка откачано свыше 13,4 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек.
01.05.2024, 08:59 11301
Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю вас всех с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране. Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства - это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства", - сказал Токаев.
Он отметил, что общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний.
В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед. Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа", - отметил президент.
Он пожелал всем гражданам Казахстана крепкого здоровья и благополучия.
30.04.2024, 21:25 48756
В аэропортах Казахстана усилят меры авиационной безопасности
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает КГА.
Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.
Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценкой состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации", - сообщили в комитете.
В ведомстве добавили, что подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.
Пассажирам рекомендуют заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.
30.04.2024, 20:51 50316
В Казахстане с начала года за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 человек
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет главы КНБ Ермека Сагимбаева результатах работы комитета с начала текущего года, ходе реформирования ведомства и задачах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по совершенствованию деятельности комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности, в том числе развитии нормативной правовой базы, укреплении кадрового потенциала, внедрении передовых информационных технологий и дебюрократизации служебных процессов.
Ермек Сагимбаев сообщил об усилении работы по недопущению террористических и экстремистских проявлений в стране. С начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, еще 13 задержаны в рамках досудебных расследований.
Глава государства был проинформирован о мерах по оздоровлению криминогенной ситуации. Совместно с МВД пресечена деятельность 6 криминальных группировок, арестовано 35 человек. Из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия, 5 СВУ, 32 гранаты и 4431 боеприпас.
Проведено 16 операций в рамках борьбы с наркобизнесом. Ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 нарколабораторий. Изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 14 тонн химических реагентов и сырья маковой соломы.
В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 707 млрд тенге, в госбюджет возмещено 1,2 млрд тенге.
В сфере охраны государственной границы задержано свыше 7 тысяч правонарушителей, пресечено 395 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через госграницу валюты на сумму 3,2 млрд тенге и товаров на сумму 7,6 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об отражении 50,3 млн кибер и 819 DDoS-атак на информационные системы государственных органов.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
30.04.2024, 20:22 54626
Генпрокурор проинформировал президента о криминогенной ситуации
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 449 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.
Главе государства было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В Генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование "умной" аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов.
На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем, задержаны 605 разыскиваемых преступников.
Кроме того, прокурорами сопровождается 663 инвестпроекта. В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 трлн тенге.
Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов. Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества.
30.04.2024, 19:20 56211
Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу
За исключением железнодорожных пунктов пропуска
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба КНБ РК.
На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".
Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.
30.04.2024, 19:12 59741
Багдат Мусин освобожден от должности главы МЦРИАП
Фото: пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба Акорды.
Багдат Мусин с марта по июль 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. С 2020 года возглавлял МЦРИАП.
30.04.2024, 19:03 60406
В Павлодаре крупное предприятие едва не завладело землей городского парка
Земли возвращены государству
Рассказать друзьям
Павлодар. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области выявлен факт незаконного предоставления части территории парка Павлодара под строительство двух многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Участки земли парка Металлургов площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства под вышеуказанные цели напрямую отведены одной из компаний Eurasian Resources Group - АО "Алюминий Казахстана".
По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные должностные лица освобождены от занимаемой должности.
Читаемое
01.05.2024, 08:59Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа 01.05.2024, 08:2811501День единства народа отмечают в Казахстане 01.05.2024, 09:108936Что ждет казахстанцев в мае 01.05.2024, 11:355796Паводки в Казахстане: на контроле остается Атырауская область 01.05.2024, 07:483236Международный день солидарности трудящихся: как отмечали 1 Мая в СССР 26.04.2024, 15:16321971Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48273931В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53270426Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 27.04.2024, 15:15254231Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% 26.04.2024, 14:13246571В Алматы вновь избили женщину 26.04.2024, 15:16321971Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48273931В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53270426Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 13.04.2024, 17:34268216Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 27.04.2024, 15:15254231Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?