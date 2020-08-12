Назначен новый руководитель управления образования Атырауской области

Атырау. 11 августа. Kazakhstan Today - На пост руководителя управления образования Атырауской области 11 августа назначен Саткан Есенгалиев, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает портал "Мой ГОРОД", представила нового руководителя заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.



Саткан Есенгалиев был назначен распоряжением акима Атырауской области по согласованию с Министерством образования и науки РК.



Саткан Есенгалиев в 1988 году окончил Гурьевский педагогический институт. По специальности - учитель истории, обществоведения. Кандидат исторических наук.



Трудовую деятельность начал в отделе культуры Махамбетского района. В разные годы работал учителем в Жалгансайской средней школы Махамбетского района, областной школы-интерната №1, учителем кафедры всемирной истории, проректором Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова.



С 2008 по 2009 годы - аким сельского округа Кенозек, начальник отдела по обеспечению кадрами государственной службы управления Атырауской области Агентства государственной службы РК.



С 2009 по 2011 годы - руководитель департамента по защите прав детей Атырауской области комитета по защите прав детей РК.



С 2011 по 2013 годы - начальник управления образования Атырауской области.



С 2013 по 2014 годы - руководитель департамента по защите прав детей Атырауской области комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК.



С 2014 по 2017 годы преподавал в АГУ имени Халела Досмухамедова, исполнял обязанности руководителя департамента по контролю в сфере образования Атырауской области комитета по контролю в сфере образования и науки.



С 2017 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.



Также 11 августа председатель Верховного суда РК Жакып Асанов представил председателя Павлодарского областного суда Бакытжана Караманова. Днем ранее был назначен новый замакима Уральска.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства