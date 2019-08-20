Назначен первый вице-министр национальной экономики РК

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Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Иргалиев Асет Арманович назначен на должность первого вице-министра национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Асет Иргалиев родился в 1986 году в Костанае. В 2008 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, в 2009 году - Университет Йорка и в 2010 году - Университет Ноттингема. По специальности экономист. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками.

Трудовую деятельность начал в сентябре 2010 году региональным аналитиком экономической политики по Восточной Европе и Кавказу в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне. С октября 2011 года по ноябрь 2012 года работал главным региональным аналитиком в этом же департаменте. В ноябре 2011 года стал региональным экономистом банка.

В январе 2013 года был назначен директором центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований". В данной структуре А. Иргалиев проработал вице-президентом, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления до начала 2016 года. В феврале 2016 года был назначен председателем правления АО "Институт экономических исследований".

С октября 2016 года занимал должность советника председателя правления АО "НУХ "Байтерек", а в декабре 2016 года был назначен советником премьер-министра РК.

В 2017-2018 годы работал заведующим Центром проектного управления канцелярии премьер-министра РК.

С сентября 2018 года по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

С марта 2019 года по настоящее время работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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