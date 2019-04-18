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Назначен первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК

17.04.2019, 15:02 8155
Назначен первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК
Фото: liter.kz
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Талгат Жанжуменов назначен первым вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Т. Жанжуменов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта Вооруженных сил РФ, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Офицер с высшим военным специальным оперативно-стратегическим образованием. Трудовую деятельность начал в 1989 году начальником продовольственной службы танкового полка. В разные годы работал в Военно-воздушных силах РК, Вооруженных силах РФ, Министерстве обороны РК, Республиканской гвардии РК, Совете безопасности РК. В 2001-2006 годы - заместитель командующего Республиканской гвардией РК. В 2008-2010 годы - начальник тыла Вооруженных сил РК. В 2010-2013 годы - заместитель министра обороны РК. В 2014-2015 годы - заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности администрации президента РК. В 2015-2016 годы - заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК. С октября 2016 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя министра обороны РК.
 

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