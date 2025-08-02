Назначен председатель комитета атомного надзора

В документе, в частности, прописаны сроки исполнения поручений и принятия законодательных поправок

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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвержден новый - В Казахстане утвержден новый регламент правительства, в котором, в частности, определены сроки исполнения поручений и принятия законодательных поправок.





Новый пункт регламента гласит, что после поручения премьер-министра о необходимости принятия законодательных поправок ответственный госорган должен в двухнедельный срок выработать видение процесса исполнения и его этапов.





Также в законе определены конкретные процедуры законотворческого процесса, предусмотренные законодательством РК, с четко регламентированными сроками их реализации.





Выработанные подходы с соответствующими обоснованиями направляются на согласование в Министерство юстиции, где согласуются в течение трех дней.





Далее ответственный госорган вносит согласованные подходы на имя руководителя аппарата правительства с обязательным обоснованием причин применения указанных подходов, после чего, в случае согласия, определяется срок их реализации.





Также в документе прописан регламент заключений правительства на проекты законов, инициированных депутатами парламента.





Вынося заключение, разработчик прилагает к нему в электронном виде копию протокольного решения Межведомственной комиссии, копии писем прямо заинтересованных государственных органов, а также министерств юстиции, национальной экономики и финансов за подписью первого руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица.





При необходимости к проекту заключения правительства разработчиком прикладываются финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда.





Проект заключения правительства вносится в аппарат правительства на государственном и русском языках в формате электронного документа не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации", - говорится в документе.





Постановление вводится в действие со дня его подписания.