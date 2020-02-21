Назначен председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Майра Мелдебекова назначена председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

Майра Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила в 1993 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "преподаватель физики и информатики".

Трудовую деятельность начала в 1988 году воспитателем пионерского лагеря "Жас сункар" Кызылординской области.

С 1993 по 2005 годы работала учителем казахского языка, математики и информатики в средних школах города Шымкента, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

В 2005-2018 годы работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.

С 2018 года занимала должность руководителя управления образования Кызылординской области, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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