Назначен председатель Комитета финансового мониторинга Минфина РК

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Председателем Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК назначен Абылкаир Скаков, передает Kazakhstan Today.

"Приказ о его назначении сегодня подписал первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Абылкаир Бактыбаевич Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области.

Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1995, финансист по налогам); Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (2000, экономист и финансист); Казахский институт правоведения и международных отношений (2004, бакалавр-юрист); Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва (2017, степень мастера делового администрирования "Master of Business Administration").

Опыт на государственной службе (24 года), в том числе на руководящих должностях 15 лет:

с 1995 по 2005 годы - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции по Павлодарской области, заместитель председателя Налогового комитета по городу Павлодару;

с 2005-2006 годы - председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области;

с 2006 по 2008 годы - заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам);

с 2008 по 2010 годы - начальник Налогового управления по городу Павлодар Налогового департамента по Павлодарской области;

с 2010 по 2012 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области;

с 2012 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

с 2014 года по 2016 годы - руководитель департамента государственных доходов по городу Астана;

с 1 декабря 2016 года - распоряжением главы государства назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам).

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