Назначен председатель Комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - На пленарном заседании мажилиса депутаты избрали председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мажилис по докладу ЦИКа досрочно прекратил полномочия депутата мажилиса Каната Мусина, возглавлявшего до настоящего времени комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, в связи с избранием его на должность судьи Верховного суда

В соответствии с законом "О комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан" спикер мажилиса Нурлан Нигматулин предложил на место председателя профильного комитета палаты кандидатуру Армана Кожахметова. Квалифицированный юрист, депутат мажилиса трёх созывов, в том числе в составе комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Имеет большой опыт законодательной работы и высокие профессиональные знания", - отметил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

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