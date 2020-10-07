Назначен председатель Комитета международной информации РК

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Аскар Сауытбекулы Абдрахманов назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

Аскар Абдрахманов родился в 1979 году.

В 2002 году окончил Казахский национальной университет имени аль-Фараби по специальности "Всемирная история".

Трудовую деятельность начал на научной и преподавательской работе в Институте востоковедения КН МОН РК и Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента, проходил стажировки и курсы повышения квалификации в Польше, США и Франции. Позднее работал в администрации президента в секретариате государственного секретаря. С 2009 года - в системе МИД РК, работал руководителем управления и заместителем председателя Комитета международной информации, советником посольства Казахстана в Польше.

До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с января 2018 года был заместителем постоянного представителя РК при ЮНЕСКО в Париже.

Имеет дипломатический ранг Советника второго класса. Владеет английским, польским и французским языками, сообщили в пресс-службе МИД РК.

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