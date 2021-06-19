Назначен председатель Комитета по культуре

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Сегодня приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой Акан Абдуалиев назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Актоты Раимкулова представила коллективу нового руководителя комитета и пожелала успехов в дальнейшей деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Акан Жылкышыбаевич родился в 1975 году в селе Шиен Жамбылского района Алматинской области.

В 2005 году окончил Казахскую Национальную консерваторию им. Курмангазы, в 2012 году Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в Талдыкоргане в качестве солиста Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

В 2003-2004 годы работал певцом-инструменталистом в Государственной концертной организации "Казахконцерт", в 2005-2007 годы преподавателем в эстрадно-цирковом колледже имени Ж. Елебекова, в 2007-2008 годы в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

С 2008 по 2015 годы он - заместитель директора, директор РЦГМИ для одаренных детей имени А. Жубанова;

2009-2015 годы - заведующий кафедрой "традиционное исполнительское искусство" академии искусств имени Т. Жургенова;

2015-2016 годы - директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла;

2016-2018 годы - руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области;

2018-2019 годы - заместитель акима Алматинской области.

С 2019 года по настоящее время является ректором Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова при Министерстве культуры и спорта.

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