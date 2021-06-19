Назначен председатель Комитета по культуре

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Сегодня приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой Акан Абдуалиев назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Актоты Раимкулова представила коллективу нового руководителя комитета и пожелала успехов в дальнейшей деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Акан Жылкышыбаевич родился в 1975 году в селе Шиен Жамбылского района Алматинской области.
В 2005 году окончил Казахскую Национальную консерваторию им. Курмангазы, в 2012 году Алматинскую академию экономики и статистики.
Трудовую деятельность начал в Талдыкоргане в качестве солиста Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.
В 2003-2004 годы работал певцом-инструменталистом в Государственной концертной организации "Казахконцерт", в 2005-2007 годы преподавателем в эстрадно-цирковом колледже имени Ж. Елебекова, в 2007-2008 годы в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
С 2008 по 2015 годы он - заместитель директора, директор РЦГМИ для одаренных детей имени А. Жубанова;
2009-2015 годы - заведующий кафедрой "традиционное исполнительское искусство" академии искусств имени Т. Жургенова;
2015-2016 годы - директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла;
2016-2018 годы - руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области;
2018-2019 годы - заместитель акима Алматинской области.
С 2019 года по настоящее время является ректором Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова при Министерстве культуры и спорта.
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