Назначен председатель правления холдинга "Зерде"

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Арман Абдрасилов назначен на должность председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", передает Kazakhstan Today.

Ранее занимавший данный пост Алексей Анисимов освобожден от должности в связи с поданным заявлением, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ. С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК. В 2013-2020 годы - директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибер атак".

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