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Назначен председатель правления "Казгеологии"

04.02.2019, 14:22 9434
Назначен председатель правления "Казгеологии"
Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Решением совета директоров на должность председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" назначен Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич, передает Kazakhstan Today.
 
А. Абдыгалимов родился в 1974 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "геология нефти и газа", Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "финансы и кредит", сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
 
В разное время работал в Институте геологических наук имени К. Сатпаева, АО "СНПС Ай-Дан Мунай", ТОО "Казнефтехим-Копа", ТОО "Caspian Gеo Consulting Services", ТОО "Гео-Мунай XXI", ТОО "Гео-Инженер Консалтинг", ТОО "Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения "КазМунайГаз". 
 
В 2017–2018 годы занимал должность заместителя генерального директора ТОО "КМГ-Евразия". С декабря 2018 года по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО "Казгеология".
 

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