Назначен председатель правления НК "Казакстан Гарыш Сапары"

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Вчера вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа представил коллективу АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" нового руководителя, передает Kazakhstan Today.
Приказом председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Еркин Шаймагамбетов назначен председателем правления АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары".
Шаймагамбетов Еркин Мустафаевич родился 7 июня 1974 года в поселке Тасбугет Кзыл-Ординской области КазССР.
Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (1991-1993), Московский государственный авиационный институт (1998). Инженер по специальности "космические летательные аппараты и разгонные блоки".
Трудовой стаж:
старший лаборант, инженер второй категории лаборатории летательных аппаратов кафедры "Конструкция и испытания летательных аппаратов" филиала "Восход" МАИ, Байконыр (03.1995-05.1997);
главный специалист управления космодрома Байконур Национального аэрокосмического агентства Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан, Байконыр (03.1998-10.1998);
начальник отдела по контролю условий эксплуатации объектов космодрома Байконур управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Байконыр (11.1998 - 09.1999);
начальник отдела контроля учета основных средств - исполняющий обязанности заместителя начальника управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, Байконыр (10.1999-07.2000);
начальник отдела контроля условий эксплуатации объектов управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Байконыр (07.2000-10.2002);
начальник отдела экспертизы и контроля условий эксплуатации объектов управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Байконыр (10.2002-03.2005);
начальник управления космодрома Байконур Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан, Байконыр (03.2005-09.2006);
заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан, Байконыр (09.2006-06.2007);
заместитель председателя Национального космического агентства Республики Казахстан (08.06.2007-25.08.2014);
заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (01.10.2014-22.01.2016);
председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (07.09.2016-10.2016);
председатель Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (11.2016-05.2019).
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