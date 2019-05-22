Назначен прокурор СКО

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Б. Таймбетов родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности "правоведение".
Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году.
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был заместителем прокуроров Карагандинской, Кызылординской областей и города Алматы, а также прокурором Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.
Стаж службы в органах прокуратуры более 27 лет.
За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка, указом главы государства награжден орденом "Данк" II степени, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.
Как сообщалось ранее, в апреле прокурором столицы назначен Бауыржан Мырзакеров.
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