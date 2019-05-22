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Назначен прокурор СКО

21.05.2019, 13:19 5455
Назначен прокурор СКО
Фото: yk-news.kz
Петропавловск. 21 мая. Kazakhstan Today - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 20 мая текущего года прокурором Северо-Казахстанской области назначен государственный советник юстиции 3-го класса Багбан Таймбетов, передает Kazakhstan Today.
 
Б. Таймбетов родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности "правоведение".
 
Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году.
 
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был заместителем прокуроров Карагандинской, Кызылординской областей и города Алматы, а также прокурором Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.
 
Стаж службы в органах прокуратуры более 27 лет.
 
За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка, указом главы государства награжден орденом "Данк" II степени, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Как сообщалось ранее, в апреле прокурором столицы назначен Бауыржан Мырзакеров. 
 

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