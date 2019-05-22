Назначен прокурор СКО

Фото: yk-news.kz

Петропавловск. 21 мая. Kazakhstan Today - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 20 мая текущего года прокурором Северо-Казахстанской области назначен государственный советник юстиции 3-го класса Багбан Таймбетов, передает Kazakhstan Today.

Б. Таймбетов родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был заместителем прокуроров Карагандинской, Кызылординской областей и города Алматы, а также прокурором Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

Стаж службы в органах прокуратуры более 27 лет.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка, указом главы государства награжден орденом "Данк" II степени, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства